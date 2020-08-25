РИАМО - 25 авг. Вечером во вторник столичные дороги могут быть загружены транспортом до семи баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вечером прогнозируем пробки до семи баллов. Не забывайте о дорожных работах на 41-м километре МКАД», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, 8-м и 41-м километре МКАД.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, внутренняя сторона МКАД, Третье транспортное кольцо, от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады.