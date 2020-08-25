РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 авг. На домодедовском стадионе «Авангард» 26 августа состоится футбольный матч между командами «Велес» и «Балтика», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«1/64 финала Кубка России «Велес» - «Балтика» уже завтра (26 августа - ред.)! Успейте получить бесплатные билеты! Это можно сделать в кассе стадиона «Авангард» с сегодняшнего дня с 17:00 до 20:00. В день игры кассы будут работать с 13:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

Вход на матч возможен только в масках и перчатках с соблюдением социальной дистанции. Игра начнется в 18:30.