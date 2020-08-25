РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 авг. Презентацию технологий по рекультивации свалок твердых бытовых отходов провели на полигоне «Кучино» в Балашихе, участники осмотрели системы сбора и обезвреживания свалочного газа и фильтрата, газосборочную станцию, высокотемпературные факельные установки для сжигания биогаза, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали руководитель дирекции экологических проектов министерства экологии и природопользования региона Оксана Родионова, генеральный директор компании «Экоком» Оливер Кайзер, генеральный директор «Спецгеоэкология» Борис Трушин, посол Австрии в России Йоханнес Айгнер, полномочный представитель ТПП Австрии в Москве Рудольф Лукавски, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.

«Министерство экологии как владелец и заказчик этого полигона более чем кто-либо знает, сколько трудов и сил вложено в этот полигон. Он приобрел иной вид, люди больше не страдают от запахов, как это было два-три года назад. С технологической точки зрения это самый сложный полигон Московской области - очень близко находится жилая застройка, что следовало учитывать при производстве работ. У нас ожидалось завершение в прошлом году, имеет место нарушение сроков. Оборудование работает пока в режиме пусконаладки», - сказала Оксана Родионова.

На презентации участников ознакомили с системами сбора и обезвреживания свалочного газа и фильтрата, показали газосборочную станцию, высокотемпературные факельные установки для сжигания биогаза, а также систему обратного осмоса для очистки фильтрата.

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Рекультивация полигона является одним из крупнейших экологических проектов России и самый масштабный для компании «Экоком».