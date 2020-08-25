РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска начали возводить колокольню на Пантелеимоновском храме, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается строительство Пантелеимоновского храма в микрорайоне Львовский. В настоящий момент возводят колокольню», - говорится в сообщении.

Православная община храма была организована в 2001 году, тогда же началось строительство каменной церкви во имя великомученика и целителя Пантелеимона. В марте 2008 года провели проектную экспертизу храмового комплекса. Завершили возведение крестильной церкви, построили инженерный блок.

В крестильном храме регулярно совершают богослужения.