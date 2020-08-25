РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. Более 670 подростков подмосковного Подольска летом текущего года работали в трудовых бригадах от центра занятости населения округа, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно в городском округе Подольск создаются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул. Подростки работают в составе трудовых бригад на базе школ и учреждений по работе с молодежью.

«В текущем году ребята приступили к работе только в июле и августе. Основные виды работ, которые выполняют подростки – обрезка кустарников, прополка, посадка цветов, ремонт школьной мебели, уборка помещений и прилегающих территорий. За свой труд несовершеннолетние граждане получают заработную плату, а также материальную поддержку от центра занятости. Всего от Подольского центра занятости населения 675 подростков приняли участие во временном трудоустройстве», – говорится в сообщении.