РИАМО - 25 авг. Член Совета федерации РФ Виктор Кресс заявил, что идея отложить начало учебного года на месяц является нецелесообразной и нанесет вред детям, сообщает Nation News.

Если переносить начало учебного года, то нужно будет ускорять прохождение школьной программы или занимать дополнительный месяц из летних каникул будущего года.

«Есть пример детских садов и другие положительные примеры: соблюдая все правила, которые сегодня предложены, взрывного роста новых случаев можно избежать. А к тому времени уже подоспеет российская вакцина, и все будет хорошо!» – сказал Кресс.

Перенести начало грядущего учебного года на месяц предложил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов.

Соответствующая инициатива отправлена главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Парламентарий уверен, что перенос поможет избежать взрывного роста заражения Covid-19.

«Ничего не изменится, в этом нет большого смысла», – считает Кресс.

Дополнительный месяц не сможет сильно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России.