РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В подмосковном Подольске отключат горячую воду более чем в 60 домах с 26 по 28 августа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

МКУ «Окружное хозяйство» внесло изменения в график отключения горячего водоснабжения более чем в 60 домах, обслуживаемых котельной МУП «Подольская теплосеть» на улице Курчатова, 63.

«Отключение ГВС с 26 по 28 августа коснется домов по улицам: Бородинский бульвар, 13, 15, 5, 7, 11, 12, 2; Сосновая, 18; Электромонтажный проезд, 11, 5, 5В, 7, 9; Багратиона, 15, 21, 30; Бородинская, 13, 20, 22, 24/6, 7; Давыдова, 14, корпус 1, 14, корпус 2, 16А, 5, 14», - говорится в сообщении.

Также воду отключат на улице Курчатова, 19, 21/15, 61, 61А, 61Б; Сосновой, 10, 10А, 106, 12; 2; 2, корпус 2; 2, корпус З; 2, корпус 1, 4, 8, 8А; Циолковского, 1, 10/6, 11, 11, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17Б, 18А, 3, 58, 6.