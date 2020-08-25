РИАМО - 25 авг. Жилищный комплексы «Пушкарь», «Лесной» и самый старый и проблемный долгострой муниципалитета в микрорайоне Междуречье Пушкинского городского округа посетили представители местной власти и руководитель фонда дольщиков региона Виталий Донченко, по объектам идет процесс подготовки документации конкурсными управляющими, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«По каждому из объектов мы будет разрабатывать свою уникальную дорожную карту, это связано как с правами дольщиков, так и с проектной документацией по объектам, но все три долгостроя уже в планах подмосковного фонда на 2020 год. Самым сложным из них является микрорайон Междуречье, здесь мы будем отдельно обсуждать с федеральным фондом защиты прав дольщиков возможные механизмы решения», - сказал Донченко.

Он подчеркнул, что уже в скором времени планируют озвучить даты и варианты завершения данных проектов.

Строить микрорайон Междуречье прекратили в 2006 году. Жилье ждут 78 дольщиков. Застройщик жилого комплекса признан банкротом.

Застройщик ЖК «Пушкарь» также признан банкротом, а остановка строительства объекта произошла в 2017 году. Всего договора долевого участия по объекту заключили 304 дольщика.

В ЖК «Лесной» проблемными признаны два корпуса 12 и 15. Всего пострадали 184 гражданина. Застройщик ООО «Мособлкаспрой-СК» признан банкротом.