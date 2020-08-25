РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 22 тысячи рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что неизвестный, находясь около дома на бульваре 65-летия Победы, похитил ее мобильный телефон стоимостью 22 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний местный житель, у которого изъято похищенное имущество. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.