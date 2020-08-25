РИАМО - 25 авг. Сотрудники КП-3 в Московской области задержали мужчину, который пытался перебросить на прилегающую территорию колонии-поселения шесть мобильных телефонов, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы УФСИН по Московской области.

«В ходе реализации оперативной информации сотрудники КП-3 УФСИН России по Московской области (Электросталь) при попытке переброса запрещенных предметов на прилегающей к учреждению режимной территории задержали правонарушителя», - сказал собеседник агентства.

По его словам, при досмотре у злоумышленника обнаружили бутылку со спиртосодержащей жидкостью объемом 2 литра и шесть мобильных телефонов.

Он добавил, что в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении (статья 19.12 КоАП РФ). Злоумышленнику может грозить крупный денежный штраф. По данному факту начата проверка.