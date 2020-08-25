РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Юные жители подмосковных Люберец могут записаться в бесплатную секцию по баскетболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Записывайте детей на тренировки в МУ СШОР по баскетболу «Спартак». Занятия проходят с наставниками высшей категории на бесплатной основе. Воспитанники школы научатся играть в баскетбол и начнут занимать призовые места на соревнованиях разного уровня», - говорится в сообщении.

На занятия приглашаются мальчики и девочки от 6 лет.

Тренировки проводятся по адресам: Люберцы, улица Смирновская, дом 4, дворец спорта «Триумф», улица Смирновская, дом 2А, спортшкола «Спартак».

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(495)559-32-10, 8(929)991-49-21, 8(926)628-45-90.