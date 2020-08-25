РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. Сотрудники предприятия «ЗиО-Подольск» стали победителями онлайн-хакатона «Атомэнергомаш», они предложили способ ремонта трубопровода первого конутра АЭС без облучения людей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Молодые специалисты ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») приняли участие в первом онлайн-хакатоне по поиску инновационных решений в области машиностроения. Организатором соревнования выступил АО «Атомэнергомаш». Хакатон «Материалы и технологии. Разработка новых технологических решений» стал первым мероприятием подобного рода в дивизионе. В 48-часовом форуме приняли участие порядка 100 специалистов, представляющих предприятия отрасли.

«Разработка велась в трех тематических треках. Специалистам отдела главного сварщика ПАО «ЗиО-Подольск» предстояло решить кейс под названием «Односторонний ремонт трубопроводов АЭС». Необходимо было провести причинно-следственный анализ, находя на каждом из этапов интересные решения, бороться не с конечной проблемой, а ее первоисточником. Команда «ЗиО-Подольск» приятно удивила членов жюри остротой мышления и реалистичностью предложений, заняв первое место в своем треке. По итогам хакатона ребята получили приглашение выступить со своим проектом на технической конференции «Атомэнергомаш», – говорится в сообщении.

Кейс победителей является давней проблемой, которая прорабатывалась не единожды. Чтобы отремонтировать трубопровод первого контура АЭС, необходимо откачивать среду. Работы ведутся внутри, а там очень высокие дозовые нагрузки, и люди облучаются.

«Основная загвоздка в существующей нормативной базе, которая на данный момент не допускает наличия автоматической сварки для таких швов. Мы же предложили вести односторонний ремонт только снаружи, сделать выборку и вести автоматическую сварку без участия человека», – сказал ведущий специалист ОГС ПАО «ЗиО-Подольск» Антон Ледяев.

По словам инженера-технолога ОГС ПАО «ЗиО-Подольск» Алексея Рулика, участники соревнований благодарны организаторам за новые знакомства, знания, опыт, возможность решать новые не повседневные задачи.

«Хакатон дал понять, что когда ты со своим багажом технических знаний с кем-то объединяешься, то и решение у вас как пазл складывается, вы уже команда и можете решать более глобальные задачи», – добавил Рулик.