РИАМО - 25 авг. Торговая сеть «Пятёрочка» и AliExpress объявляют о старте совместной федеральной акции, в рамках которой все участники программы лояльности «Выручай-карта» могут получить дополнительную скидку в 15% к большой летней распродаже на AliExpress, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

«Принять участие в акции и получить скидку 15% при оформлении заказа на AliExpress могут все гости, совершившие в период с 25 по 31 августа 2020 года покупку в любом магазине «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай-карты», - говорится в сообщении.

Промокод печатается на чеке после оплаты покупки, а также отображается в мобильном приложении «Пятёрочка». Активировать его можно на сайте aliexpress.ru или через одноимённое приложение до 14 сентября 2020 года включительно. Скидка распространяется на один заказ от суммы 555 рублей и не может быть больше 83,25 рубля.

Промокод можно использовать только один раз одному клиенту после авторизации на AliExpress.

«Мы с большим удовольствием решили повторить акцию с AliExpress, поскольку в первой совместной кампании увидели отличный отклик. Сейчас мы даём нашим гостям эксклюзивную возможность подготовить детей к школе с выгодой: скидка по промокоду суммируется с большой летней распродажей», – сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Он подчеркнул, что в период распродажи на AliExpress на тысячи товаров для дома, школы, спорта уже действуют скидки до 70%.

«Теперь получить свой заказ от AliExpress также можно будет в пунктах выдачи 5post в магазинах «Пятёрочка» прямо рядом с домом. Благодаря нашей акции с AliExpress подготовка к новому школьному сезону станет ещё приятнее и проще», - добавил Ярцев.

«Проект с «Пятёрочкой» – одна из инициатив в рамках большой летней распродажи. Мы рады, что теперь у пользователей AliExpress появится возможность получить дополнительную скидку за счёт покупок в «Пятёрочке». Традиционно совместные проекты имеют большой и позитивный отклик», – отметила директор по росту аудитории AliExpress Россия Анна Мельнова.

Она также высказала уверенность, что сотрудничество AliExpress и «Пятёрочки» продолжится. Более подробная информация об условиях акции - на сайте www.5ka.ru.