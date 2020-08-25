РИАМО - 25 авг. Столичное правительство продлило антикризисные меры поддержки распространителей печатных СМИ и операторов наружной рекламы, которое пострадали из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Документ по вопросу антикризисных мер поддержки подписал мэр города Сергей Собянин.

«В рамках нового пакета поддержки с 1 июля по 30 сентября 2020 года распространители печатных СМИ смогут воспользоваться уменьшением до 50% платежей за право на осуществление торговой деятельности за счет списания обеспечения – по договорам с КП «Мосгорпечать», в качестве обеспечения которых были внесены денежные средства», – говорится в сообщении.

Также распространители печатных СМИ и операторы наружной рекламы могут воспользоваться отсрочкой до 1 июля 2021 года уплаты 50% платежей. Это касается тех договоров, где в качестве обеспечения указаны банковские гарантии.

Кроме того, до 30 сентября будет действовать рассрочка по оплате действия договоров на право установки рекламных конструкций путем зачета финансовых средств из ранее внесенных обеспечительных платежей.

Власти города приняли решение о продлении антикризисных мер по результатам мониторинга ситуации в соответствующих отраслях мегаполиса.

На сегодняшний день в столице эксплуатируются 9962 рекламные конструкции, работают 2079 киосков «Печать».

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