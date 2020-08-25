РИАМО - 25 авг. Железнодорожники обновили пассажирскую инфраструктуру станции Кубинка-1 Белорусского направления МЖД, через которую гости и участники международного военно-технического форума «Армия-2020» следуют в КВЦ «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Работы на станции велись чуть больше двух месяцев. За это время была полностью отремонтирована береговая платформа, которая ранее не использовалась для посадки и высадки пассажиров. На другой, островной платформе, была заменена плитка, отремонтирован навес, покрашены лавочки и урны», - говорится в сообщении.

Обе платформы оборудовали современной навигацией. Кроме того, железнодорожники заменили покрытия кровли на здании вокзала, сделали косметический ремонт зала ожидания, благоустроили прилегающую к станции Кубинка-1 территорию. Там высадили деревья и кустарники, установили лавочки и разместили несколько образцов военной техники.

Для доставки гостей и участников Международных армейских игр-2020 и международного военно-технического форума «Армия-2020» назначили дополнительные поезда.

Военно-технический форум «Армия-2020» проходит до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.