РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Ученица музыкальной школы №2 Анна Фельдман из Люберец стала лауреатом I степени Международного конкурса «Мое лето», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ученица детской музыкальной школы №2 Анна Фельдман стала лауреатом I степени Международного конкурса «Мое лето», который проходил в режиме онлайн. Поздравляем Анну и ее преподавателя Татьяну Лощенову и желаем новых побед», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось в рамках проекта инструментальных и танцевальных жанров «Ты можешь!». Фельдман выступала в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал».