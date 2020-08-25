РИАМО - 25 авг. В России расширили возможности по социальному контракту для малоимущих граждан: они смогут потратить средства на покупку товаров для детей в школу, а также открыть осенью свой бизнес, по мнению депутата Госдумы РФ Светланы Бессараб, нововведение является полезным, сообщает Nation News.

«Отрадно, что сегодня свой бизнес могут открыть граждане, попавшие под сокращение из-за карантина или же вовсе потерявшие стабильную работу. Думаю, что их спектр реализации сейчас довольно широк: это и швейные мастерские, и продукты, сделанные вручную, но еще и птицеводство, кролиководство. Иными словами, все, что имеет отношение к рукоделию, домашней работе и сельскому хозяйству. А ведь есть еще и тепличные хозяйства, растениеводство», – отметила Бессараб.

По ее словам, сейчас россияне очень нуждаются в поддержке. Кроме того, она подчеркнула, что отнюдь не все знают о соцконтракте и помощи государства. Бессараб отметила, что нужно развивать взаимодействие властей и общества через соцсети.

«Россияне с малым доходом могут открыть бизнес с относительно небольшими вложениями. Потолок – 60-70 тысяч рублей. Хотя все здесь зависит еще и от региона, в котором проживает человек. От Москвы регионы отличаются разительно. Но еще раз подчеркну – значительных результатов по развитию предпринимательства среди граждан мы сможем добиться только с помощью информирования», – заключила депутат.