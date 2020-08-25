РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из автомобиля в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил мобильный телефон из салона автомобиля, припаркованного около одного из домов на улице Симферопольской. Общая сумма материального ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний житель Cевастополя. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.