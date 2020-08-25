РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. В жилом комплексе «Новая Щербинка» в Подольске построят круглый детский сад на 180 мест, сообщается на сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Садик будет иметь внутренний двор для открытых мероприятий и круговой балкон-галерею. Проект детского дошкольного учреждения общей площадью порядка 3 тысяч метров выполнен на основе похожего решения в поселке Андреевка. Необычная для детских садов форма здания обладает не только яркой образностью, но и достаточной эффективностью, обеспечивая лучшую инсоляцию групповых ячеек при максимально компактном пятне застройки», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Основной вход детского сада будет ориентирован на запад, на строящиеся жилые дома по главной улице комплекса «Новая Щербинка» и накрыт опоясывающим здание балконом второго этажа. Композиционным ядром здания будет являться двухсветное помещение музыкального зала, открытое для обзора из галереи за счет применения частично прозрачных перегородок.

Сквозной вестибюль входной группы будет идти во внутренний двор с возможностью проведения различных мероприятий на открытом воздухе. Остекленный внутренний фасад двора позволит продлить инсоляцию помещения групповых с утренних часов до второй половины дня.

На территории садика предусмотрены групповые площадки и площадка для занятий физкультурой, оформленные в соответствие с общей стилистикой проекта. Проектировщик: ООО «Архпроект».

«Выразительная форма монообъема, предлагаемая авторами проекта, дополнительно подчеркивается пластикой утопленных входных групп и цветными вставками из перфорированного алюминия между окнами. Эту тему поддерживают и безопасные ограждения кругового балкона, который одновременно выполняет функцию козырька-навеса над входными группами», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.