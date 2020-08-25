РИАМО - 25 авг. Кубок мэра столицы по хоккею пройдет за три дня вместо положенных четырех из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, потому что четвертый день турнира выпадает на выходной, сообщил журналистам вице-президент Федерации хоккея Москвы Егор Замятнин.

«Мы немного изменили формат. Если раньше турнир был четырехдневным, то сейчас он будет трехдневный. Мы, посовещавшись с клубами, приняли совместное решение с учетом того, что все-таки остается риск распространения инфекции коронавируса, решили не проводить в выходной день каких-то хоккейных мероприятий и обезопасить всех», - сказал Замятнин.

Он отметил, что во время Кубка мэра Москвы будут соблюдены все меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции.

«По спортивной части… Все осталось без изменений, все традиционно. Каждая команда встречается по одному разу, потом мы подводим итоги», - уточнил Замятнин.

По словам гендиректора дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александра Смирнова, матчи Кубка мэра Москвы по хоккею на арене смогут одновременно посмотреть 2750 зрителей.

Кубок мэра Москвы пройдет с 27 по 29 августа. В нем примут участие следующие команды: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Витязь».

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