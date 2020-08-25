РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Спортсменка из Люберец Полина Хомякова успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал В.А. Абрамова», сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

«Девушка стала лидером на дистанции 1 000 метров. Поздравляем спортсменку и ее тренера Т. В. Ромаданову! Желаем дальнейших спортивных достижений!» - сказал Сурков.

В соревнованиях на различные дистанции приняли участие более 300 легкоатлетов в нескольких возрастных категориях.