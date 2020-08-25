РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Подольский краеведческий музей 29 и 30 августа во время дней открытых дверей бесплатно проведет экскурсии и покажет фильмы, а также откроет допуск к экспозиции, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском краеведческом музее 29 и 30 августа пройдут дни открытых дверей. В эти дни можно бесплатно посещать музей, смотреть фильмы и ходить с работниками учреждения на экскурсии. В субботу в 12:00 покажут документальный фильм Вячеслава Ерохина из цикла «По старым улицам Подольска». В 14:00 начнется сборная экскурсия «Подольский меридиан», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 30 августа, в 12:00 покажут документальный фильм «Прикосновение к свету» о художнике Алексее Гландине. В 14:00 начнется сборная экскурсия «Подольский меридиан».

Подробности можно уточнить по телефону: 8(496)755-92-34.