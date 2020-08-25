РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» с 27 по 29 августа проведет три матча на Кубке мэра Москвы, первый матч со столичным ЦСКА состоится 27 августа, сообщается на сайте подольского клуба.

«Хоккейный клуб «Витязь» под руководством Михаила Кравеца c 27 по 29 августа проведет три матча со столичными клубами на Кубке мэра Москвы. Старт для «Витязей» – в четверг встречей с ЦСКА. В пятницу – игра против «Спартака». В субботу – матч с московским «Динамо», – говорится в сообщении.

Начало всех матчей в 15:00. Билеты стоимостью от 200 до 1,2 тысячи рублей можно приобрести в кассах «Парка Легенд».

Кубок Мэра Москвы по хоккею с шайбой проводится ежегодно на протяжении последних 13 лет, давно став традиционным в серии предсезонных соревнований. Для московских клубов он является последней репетицией перед началом игрового сезона КХЛ, который стартует 2 сентября. Поэтому в борьбу за Кубок Мэра клубы вступят уже практически сформированными составами, чтобы продемонстрировать своим болельщиком готовность к схватке с сильнейшими соперниками, проверить наигранные комбинации и оценить взаимодействие игроков в пятерках.

Участники турнира – «Динамо» (Москва), «Витязь» (Подмосковье), ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Москва).