РИАМО - 25 авг. Замена всех инженерных сетей будет проведена в ходе капремонта четырех корпусов Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров инженерных сетей, в том числе 9 километров кабельных, более 4 километров тепловых, около 2,5 километров канализационных и водопроводных. В настоящее время инженерные компании приступили к работам по замене сетей теплоснабжения, водопровода и канализации», – уточнил Бирюков.

Он добавил, что сейчас проводится капремонт четырех корпусов Боткинской больницы. Два из них построили в начале XX века и являются памятниками культурного наследия.

«Объем работ довольно внушительный: в зданиях будет произведено усиление перекрытий, гидроизоляция, замена внутренних инженерных систем. Запланировано устройство систем медицинских газов, новой пожарной сигнализации, систем охраны и связи, вентиляции и кондиционирования, будет обеспечена доступность корпусов для маломобильных граждан» – заявил Бирюков.

Он рассказал, что общая площадь корпусов, в которых сейчас проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров. На объекте работают примерно 1,3 тысячи человек.

Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса медучреждения.