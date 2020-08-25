РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Подольский городской центр социальной помощи семье и детям провел праздник ко Дню первоклассника в Нескучном парке, на котором вручили 78 школьных наборов детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор праздника.

Детей с наступающим школьным годом поздравили замглавы администрации Подольска по социальным коммуникациям и молодежной политике Татьяна Ропот, ректор Института экономики, заведующий кафедрой прикладной математики, доктор технических наук и депутат горсовета Алексей Никулин, другие официальные лица.

«Ежегодно Подольский городской центр социальной помощи семье и детям и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Подольска проводит акцию «Собери ребенка в школу». В 2020 году помогли более 150 детям приобрести школьную форму и 78 школьно-письменных наборов для первоклассников, которые вручили детям на празднике ко Дню первоклассника в Нескучном парке 25 августа», - сказала организатор.

По ее словам, приобрести наборы первоклассников для семей, состоящих на учете в Подольском городском центре социальной помощи семье и детям помогли Никулин и благотворительный фонд «Добрые дела».

«Хочу пожелать, чтобы все у ребят сложилось, появились надежные и верные друзья, они учились только на 4 и 5, у них было крепкое здоровье. <...> К акции подключились депутат горсовета, администрация и все те неравнодушные люди, которые хотят, чтобы детям было комфортно», - сказала Ропот.

Никулин поздравил всех от горсовета и отметил, что акция помощи детям и праздники в Нескучном парке становится уже доброй традицией и пообещал, что и впредь депутаты будут делать все возможное для помощи детям.

С детьми играли аниматоры в костюмах ростовых кукол из центра «Дракоша», на сцене выступали детские коллективы, показали интерактивный спектакль «Скоро в школу» ДК имени Лепсе. В заключение праздника всем раздали мороженое.