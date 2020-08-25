РИАМО - 25 авг. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре открылась выставка «XX век: отражение на бумаге», на которой будет представлено свыше 200 произведений из бумаги, сделанных мастерами минувшего века, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Выставка «XX век: отражение на бумаге» о многом: о бумаге как самом распространенном и демократичном материале, о судьбах отдельных авторов. <...> Для музея эта выставка, созданная в год его 100-летия, своего рода подведение итога комплектования одной из коллекций, а также возможность представить зрителю многие работы впервые», – отметила руководитель художественного отдела музея, куратор выставки Людмила Денисова.

На выставке можно будет увидеть уникальные и редко выставляемые миниатюры Михаила Соколова, акварельный портрет летчика А. Покрышкина, выполненный Федором Платовым в 1942 году, произведения Евы Левиной-Розенгольц, Роберта Фалька, Олега Кудряшова, Иллариона Голицына и множества других авторов.

Многие из мастеров, чьи работы представлены на выставке, принадлежат к поколению шестидесятников.

Выставка будет работать до 8 ноября текущего года.