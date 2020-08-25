РИАМО - 25 авг. Станция «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии Московского метрополитена готова на 74%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник осмотрел процесс строительства станции. Еще год назад она еще находилась в начальной стадии, а сейчас уже ведутся отделочные работы.

«Рассчитываем, что до конца года строительство этой станции и ее соседки – «Карамышевской» – будет завершено», – отметил Собянин.

В перспективе на «Улице Народного Ополчения» организуют пересадочный узел на Рублево-Архангельскую линию метро. Основной задел по его созданию создадут уже сейчас. В будущем это позволит значительно сократить время строительства станции второй станции.

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» начали в 2018 году. Общая длина участка составляет девять километров.