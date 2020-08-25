РИАМО - 25 авг. Операция Госадмтехнадзора «Школа» помогла устранить более 200 нарушений чистоты и порядка у образовательных учреждений Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

«За период июнь-август 2020 года проверено 1398 образовательных учреждений во всех муниципальных образованиях Московской области. Инспекторы проверили соблюдение чистоты и благоустройства на территориях образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Инспекторы выявили 207 нарушений на 138 объектах образования. Наибольшее их количество зафиксировали в Мытищах, Луховицах, Кашире, Балашихе, Воскресенске и Дубне.

Чаще всего на территориях школ вовремя не косят траву. На данный момент все выявленные нарушения уже устранены.