РИАМО - 25 авг. На улицы Москвы вышел 450-й электробус, теперь в парке «Мосгортранса» электрических автобусов больше, чем в любом другом городе Европы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Электробусы курсируют по 36 маршрутам почти по всей Москве», — говорится в сообщении.

В 2020 году парк увеличился на 150 единиц. Еще столько же планируют пустить по городу до конца года.

«К 2024 году в Москве будут ходить более 2,6 тысячи электробусов — одна треть от всего наземного городского транспорта», — отмечается в материале.

Столица переходит на электробусы по ряду причин. Так, по сравнению с обычным автобусом, электробус экологичнее из-за отсутствия вредных выбросов. Его преимущество перед троллейбусом — в маневренности и возможности поехать по любой улице вне зависимости от контактной сети. К тому же суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем у троллейбуса.