РИАМО - 25 авг. Во вторник в Москве на 83-м году жизни умер солист балета Большого театра, народный артист России Владимир Никонов, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил Московское хореографическое училище. Затем его приняли в балетную труппу Большого театра. В 1957-1978-м годах Никонов был солистом балета главного театра страны.

«Не меньших успехов добился он и на педагогическом поприще, открыв в себе это призвание не только задолго до конца карьеры танцовщика, но и находясь на самом пике этой карьеры. Поработав несколько лет в Московском хореографическом училище, Владимир Леонидович затем продолжил свою педагогическую деятельность в родном театре», – говорится в сообщении.

Никонов проработал педагогом около сорока лет.