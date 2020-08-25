РИАМО - 25 авг. Возможность агрострахования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь реализована Страховым Домом ВСК совместно с метеорологическим ресурсом «Гисметео», которым ежедневно пользуются миллионы людей по всему миру, в том числе сельхозтоваропроизводители, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Предложение доступно на портале агроплатформа.рф, посредством которой осуществляется мониторинг погодных условий для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

«Страховые программы будут интересны аграриям, которые хотят защитить себя на случай гибели урожая сельскохозяйственных культур. Перечень рисков, которые могут повлечь утрату урожая, обширен и включает не только популярные, но и менее распространенные риски», - говорится в сообщении.

В перечень рисков входят опасные природные явления (аномальная жара или холод, град, половодье, частые дожди), карантинные и некарантинные болезни, действие вредных сорняков и насекомых, диких животных, птиц, стихийные бедствия, пожар.

В перечень рисков включили и противоправные действия третьих лиц, и даже падение предметов (например, летательного объекта), аварию, наступившую не по вине страхователя и вызвавшую внезапное прекращение подачи тепла или воды, отключение электроэнергии.

Пользователи портала агроплатформа.рф могут выбрать подходящую программу страхования и оформить полис онлайн в своем личном кабинете. Программа позволяет воспользоваться возможностью предварительного расчета стоимости: достаточно выбрать основные параметры (типы рисков, культуру страхования) при оформлении полиса.

Сервис, реализованный ВСК совместно с «Гисметео», не только упрощает оформление полиса страхования для пользователей агроплатформы. Он в первую очередь направлен на поддержку сельхозпроизводителей, которые сегодня особенно нуждаются в обеспечении страховой защиты.