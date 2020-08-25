РИАМО - 25 авг. Ожидается, что на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский в столице электронным способом голосования воспользуются около пяти тысяч человек, сообщил журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

«Мы уже видим, как люди записываются на электронное голосование. На сегодняшний день из 68 тысяч 2,2 тысячи записалось. Мы рассчитываем, что тысяч пять запишутся», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что Общественная палата рассчитывает на большую явку избирателей, которая будет выше, чем обычно, для выборов такого уровня.

В столице 13 сентября пройдут довыборы муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинский. Дистанционное электронное голосование пройдет с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.