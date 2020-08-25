РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В подмосковном Подольске с начала текущего года построили тротуары общей протяженностью 6,2 километра, сообщил «РИАМО в Подольске» главный эксперт отдела дорожного хозяйства комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Александр Зеленин.

«В подмосковном Подольске на сегодняшний день проводятся работы по устройству тротуаров по 18 объектам. В частности, на железнодорожной станции Львовская на улице Железнодорожной, в деревне Ивлево и другим адресам. Помимо этого, на 8 объектах приступили к обустройству парковочных мест. Всего с начала года в округе было сделано тротуаров общей протяженностью 6,2 километра», - сказал Зеленин.

Он отметил, что полностью все работы по строительству тротуаров планируется завершить до 1 сентября текущего года.