РИАМО - 25 авг. В рамках празднования Дня города в столице 5 и 6 сентября проведут ряд интеллектуальных игр «Что? Где? Когда» и Quizarena, регистрация на них откроется 26 августа, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На День города пройдут 24 сеанса интеллектуальных игр, в которых смогут поучаствовать 1152 человека. Вести их будут знаменитые знатоки – Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие.

«Игры будут проходить оба праздничных дня в режиме нон-стоп с 10:00 до 22:00. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Дня города. Регистрация откроется 26 августа в 16:00», - говорится в сообщении.

Игры «Что? Где? Когда» пройдут в Таганском парке. В ходе игры могут участвовать несколько команд. Ведущий с помощью волчка выбирает конверт с вопросом и задает его командам. У знатоков есть только одна минута на обсуждение, после чего ответ записывают на бумажке и отдают ведущему. За каждый правильный ответ команда получает очко.

Игра будет состоять из 12 вопросов. Последний вопрос в каждом сеансе игрокам зададут от Государственного Дарвиновского музея, узнавать будут про различные интересные факты о животных.

Игры Quizarena проведут в парке «Красная Пресня». Здесь любителям интеллектуальных игр предложат все разнообразие викторин в популярнейшем формате квиза. Для победы в данном виде игр участникам понадобятся знания, смекалка и логика.

В играх «Что? Где? Когда?» и Quizarena будут соревноваться четыре команды по шесть человек в каждой. Каждый сеанс будет длиться 1 час.