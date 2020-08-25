Регистрация автомобиля в МФЦ: как поставить на учет транспортное средство

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сайт мэра Москвы

Зарегистрировать транспортное средство на текущий момент возможно лишь в трех флагмаских центрах «Мои документы» в Москве – в офисах ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТРЦ «Спектр»), ЮАО (ТЦ «Columbus»). При них же работают отделения регистрации ГИБДД. В подмосковных МФЦ такой возможности пока нет.

Если ваш автомобиль будут осматривать сотрудники ГИБДД, на сайте мэрии следует заранее изучить, где именно располагается бесплатная парковка МФЦ. Приезжать нужно за 15 минут до назначенного времени, а уезжать сразу после окончания осмотра.

Осмотр не понадобится для внесения изменений в свидетельство о регистрации или в паспорт транспортного средства при смене персональных данных, а также при снятии ТС с учета (кроме случаев его вывоза из РФ).

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