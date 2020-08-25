Регистрация автомобиля в МФЦ: как поставить на учет транспортное средство

Введение новой услуги
Постановление Правительства, разрешающее государственную регистрацию и осмотр транспортных средств в МФЦ было подписано 14 августа, ознакомиться с ним можно здесь http://static.government.ru/media/files/EFzmgIkebhjsvm2gJxNLhECbf0idXMOu.pdf. Благодаря введению новой услуги процедура регистрации машин и мотоциклов упростится и ускорится.
При этом у граждан сохраняется возможность регистрировать ТС в прежнем порядке, через ГИБДД (Госавтоинспекцию).
Какие услуги оказывают в МФЦ
В МФЦ можно получить регистрационный знак, оформить новый паспорт транспортного средства или внести изменения в старый, получить свидетельство о регистрации ТС (в том числе, если они были утеряны или повреждены), снять автомобиль или мотоцикл с учета, а также получить государственный регистрационный знак «Транзит». Перед визитом в МФЦ лучше всего позвонить в отделение и уточнить, проводится ли конкретная процедура.
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На какие транспортные средства распространяется нововведение
Согласно данным, размещенным на сайте мэрии Москвы, нововведения коснутся легковых автомобилей, мотоциклов и прицепов к ним.
В каких МФЦ оказывают услугу
Зарегистрировать транспортное средство на текущий момент возможно лишь в трех флагмаских центрах «Мои документы» в Москве – в офисах ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТРЦ «Спектр»), ЮАО (ТЦ «Columbus»). При них же работают отделения регистрации ГИБДД. В подмосковных МФЦ такой возможности пока нет.
Если ваш автомобиль будут осматривать сотрудники ГИБДД, на сайте мэрии следует заранее изучить, где именно располагается бесплатная парковка МФЦ. Приезжать нужно за 15 минут до назначенного времени, а уезжать сразу после окончания осмотра.
Осмотр не понадобится для внесения изменений в свидетельство о регистрации или в паспорт транспортного средства при смене персональных данных, а также при снятии ТС с учета (кроме случаев его вывоза из РФ).
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Предварительная запись
Прием осуществляется только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения МФЦ офлайн, например, по телефону, не получится. Записаться можно через сайт mos.ru (необходимо быть зарегистрированным на портале и пройти проверку СНИЛС). Для этого надо выбрать пункты «Личный транспорт» – «Покупка, продажа, учет авто и мото» – «Записаться на регистрационные действия ГИБДД во флагманские центры госуслуг». На этапе записи помимо контактных данных потребуется указать лишь номер ПТС.
Необходимые документы
Для разных процедур может потребоваться разный перечень документов, но основной комплект включает в себя:
- заявление владельца;
- документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства или документ лица, представляющего интересы заявителя, и доверенность;
- документы, идентифицирующие ТС;
- квитанция об оплате госпошлины в размере от 350 до 2000 рублей в зависимости от выбранной услуги.
Могут понадобиться и документы, устанавливающие основания для постановки транспортного средства на государственный учет или основание для внесения изменений в регистрационные данные ТС, полис ОСАГО и прочие. Подробнее о необходимых в каждом случае документах можно узнать на сайте ГИБДД. Также здесь доступны для скачивания бланки заявлений.
Сроки
Услугу (выдачу регистрационных знаков или внесение изменений в документы) должны оказать непосредственно в день обращения, который вы выбрали во время записи.
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