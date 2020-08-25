РИАМО - 25 авг. На территорию столицы и Подмосковья ночью придет холодный атмосферный фронт, он принесет дождь, в Москве может выпасть до 10% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Активный холодный фронт, движущийся со скоростью 30 километров в час на северо-восток, уже в ночные часы подойдет к Московскому региону, начав портить погоду дождями (за ночь в столице прогнозируется до 7 миллиметров осадков)», - говорится в сообщении.

Температура в ночь на 26 августа в регионе будет в пределах плюс 13-15 градусов. Днем столбики термометров не покажут выше плюс 18-20 градусов.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, в Московском регионе 26 августа прогнозируется облачная погода. Ветер будет дуть южный со скоростью 3 метра в секунду.