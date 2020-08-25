РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Новый тротуар в микрорайоне Климовск Подольска от ЖК «Эстет» к новой школе на улице Революции планируют построить к 1 сентября, сообщил «РИАМО в Подольске» замначальника территориального управления «Климовск» Роман Ермаков.
После ввода жилого комплекса «Эстет» в эксплуатацию, жители обратились к главе с просьбой обустроить тротуар и связать новую застройку со строящейся школой на улице Революции, которая откроется 1 сентября.
«По решению главы рабочие приступили к данному строительству. Здесь появится тротуар, протяженностью 370 метров и площадью 740 квадратных метров. Помимо этого, будет проводиться благоустройство. Работы по строительству тротуара завершат к 1 сентября», - сказал Ермаков.
Он отметил, что на данной территории будет высажен газон, посажены деревья, также здесь появятся 14 опор уличного освещения. Работы по благоустройству завершат до октября.
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