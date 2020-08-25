РИАМО - 25 авг. Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал, насколько велика возможность еще раз заразиться коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

«Повторное заражение — явление очень редкое. Связано оно с индивидуальными особенностями иммунной системы человека», — сказал эксперт.

По его словам, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител в организме у переболевшего человека. Это может явиться причиной повторного заболевания.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о повторном заражении коронавирусом.

За весь период в России заразились коронавирусом 966 189 человек. За период пандемии скончались 16 568 пациентов, после лечения выздоровели 779 747 человек.

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25 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице снизилось число выявляемых новых случаев коронавируса за неделю. 7,1% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 696 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 681.

- Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804.

- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.