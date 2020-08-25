В конце июля компания EcoStandard Group презентовала обновленный экологический рейтинг районов Москвы. Он показал, где в столице самый чистый воздух, где наличие промзон компенсируется лесными массивами, а в каких местах соседство с промышленными объектами может представлять проблему. Корреспондент РИАМО изучил новый экологический рейтинг и выяснил у экспертов, в каких местах столицы лучше всего покупать жилье с точки зрения чистоты воздуха.

Сады на крышах и электробусы — как развивают экологические проекты в Москве>>

Самые «зеленые» и самые «вредные»

Исследование EcoStandard Group, презентация которого состоялась 28 июля, охватило 125 районов Москвы и 21 поселение в Троицком и Новомосковском округах (Новая Москва). Как говорит руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard Group Катерина Веселова, авторы исследования хотели показать москвичам, что в разных местах Москвы целый ряд факторов влияет на экологическую ситуацию.

«Все эти факторы нужно учитывать, чтобы создать себе максимально экологичное и здоровое жилье даже в условиях мегаполиса», — отмечает Веселова.

Для каждого московского района авторы исследования учли как позитивные факторы — такие, как наличие зеленых насаждений, парков и водоемов, — так и негативные. К ним, в частности, относится наличие в районе ТЭЦ, производственных предприятий, мусорных полигонов и очистных сооружений, а также общее количество загрязняющих веществ, поступающих из всех местных стационарных источников.

Каждому району Москвы в рамках исследования был присвоен свой индекс от 0 до 10, где 0 — максимально благоприятная экологическая обстановка, а 10 — напротив, максимально неблагоприятная.

В результате в число самых экологически чистых районов Москвы (индекс 0-2) в пределах МКАД вошли Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Сокольники, Измайлово, Ивановское, Обручевский и Ясенево.

За пределами МКАД отличной экологией могут похвастаться Митино и Северное Бутово, поселок Северный, сельские поселения Сосенское, Филимоновское, Кокошкино, Десеновское и Вороновское, а также городское поселение Московский. В топ экологически чистых районов также вошли Троицк, Силино, Матушкино, Савелки и Старое Крюково.

На другом «полюсе» рейтинга расположились московские районы, где экологическая обстановка явно оставляет желать лучшего (индекс 9–10). В пределах МКАД это Восточное Дегунино, Алтуфьевский, Соколиная Гора, Лефортово, Бирюлево Западное, Капотня и Даниловский район. А за пределами МКАД в экологический антирейтинг вошло только одно место — сельское поселение Щербинка.

Впрочем, если вы оказались жителем одного из районов, экология в котором не самая лучшая, отчаиваться не стоит. Как напоминает руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandard Group и один из авторов рейтинга Сергей Сысоев, есть простые действия, которые может выполнить каждый человек, чтобы сделать свое жилье более экологичным и безопасным.

«Например, если вы живете вблизи крупной трассы, лучше всего использовать материалы для шумоизоляции, чтобы избежать шумового давления, а проветривать такое жилье лучше рано утром, днем и ближе к ночи — не в часы пик автомобильного транспорта», — объясняет эксперт.

При обнаружении симптомов аллергии или сухости кожи эколог советует установить увлажнитель и чаще делать влажную уборку. А при появлении накипи в чайнике важно не только регулярно чистить его, но и провести анализ воды для подбора соответствующего фильтра.

«Люди не выходят отсюда месяцами»: бывшая квартирантка о жизни в «Москве‑Сити»>>

Экология и цены на жилье

сайт Мэра Москвы

Между тем, как отмечают специалисты по недвижимости, состояние экологии в конкретном районе напрямую влияет на стоимость жилья в нем. По словам генерального директора агентства недвижимости «БОН ТОН» Наталии Кузнецовой, самый доступный из «зеленых» районов на сегодня — Митино.

Он расположен за МКАД, окружен зелеными зонами и изначально развивался как жилой — на его территории нет и не было промышленных зон. Средневзвешенная цена одного квадратного метра на первичном рынке в Митино составляет 143,2 тысячи рублей, а цены на квартиры начинаются от 3,6 миллиона рублей за студию площадью 23,6 квадратных метра.

В свою очередь, самый дорогой из «зеленых» районов запада Москвы — Раменки (экологический индекс 3–4 по версии EcoStandard Group). Средневзвешенная цена одного квадратного метра там составляет 443,2 тысячи рублей, а цены начинаются от 6,7 миллиона рублей за студию. Сегодня Раменки активно застраиваются, при этом в районе много предложений бизнес- и премиум-класса благодаря удачному расположению рядом с центром.

Как отмечает Наталия Кузнецова, прямая противоположность экологичному западу — Юго-Восточный округ Москвы (ЮВАО). Совокупность близости нефтеперерабатывающего завода, Курьяновских очистных сооружений, крупной ТЭЦ-22, большое количество промышленных зон делают жизнь в тех районах ощутимо менее комфортной — частое присутствие неприятных запахов, гари и других загрязнений отрицательно влияют на здоровье человека.

ЮАО соседствует с ЮВАО и так же подвержен всем загрязнениям воздуха с заводов и очистных сооружений. Кроме того, на территории ЮАО достаточно много собственных промышленных зон, негативно влияющих на экологию. Из наименее благоприятных районов — Бирюлево Западное, Даниловский, Нагатино-Садовники и Чертаново Центральное (у последних двух экологический индекс 7–8 по версии EcoStandard Group).

Самый доступный район в ЮВАО — Некрасовка (экологический индекс 7–8) со средневзвешенной ценой одного квадратного метра в 130,8 тысячи рублей и минимальной ценой лота 4,7 миллиона рублей за студию. При этом рядом с Некрасовкой находится мусоросжигательный завод и Люберецкие очистные сооружения.

Самый дорогостоящий из «неэкологичных» районов — Даниловский. Средневзвешенная цена одного квадратного метра там составляет 304,4 тысячи рублей, а цены на лоты начинаются от 6,5 миллиона рублей за апартаменты-студию. Этот район привлекателен в основном расположением рядом с центром. Однако промзоны и многочисленные дороги значительно загрязняют местный воздух. Благодаря строительству на территории бывших промышленных зон новых жилых комплексов производится рекультивация земли и появляются новые зеленые пространства, но как скоро экология района улучшится, остается открытым вопросом.

Между тем, как отмечает Наталия Кузнецова в беседе с РИАМО, при выборе квартиры стоит обращать внимание не только на экологическую составляющую района.

Следует найти информацию о планах развития прилегающих территорий – будет ли рядом разбит новый парк, или под окнами пройдет многополосная трасса.

«Лучше выбрать дом, удаленный от крупных автодорог, железной дороги или аэропорта, которые будет создавать шум и вибрацию, негативно влияющую на здоровье. Кроме того, следует обратить внимание на работу вентиляции и предусмотреть систему очистки воды», — говорит эксперт.

По мнению Кузнецовой, наиболее комфортным и экологичным будет проживание на средних этажах, от четвертого, где меньше шума и лучше воздух, а также больше солнечного света, поступающего в квартиру.

«Выбрасывают из окон элитное шампанское»: москвичи о жизни в районе Якиманка>>

Влияние автотрассы

За комментариями по поводу экологической обстановки в разных районах Москвы мы обратились в пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС).

По словам представителя ведомства, воздух не имеет административных границ, а на его загрязнение оказывают влияние характеристики источников выбросов и метеорологические условия. В Москве метеорологические условия большую часть года способствуют рассеиванию выбросов (примерно 82% времени в году).

«Ветер и вертикальные конвективные потоки интенсивно очищают атмосферу. Поэтому большую часть года на всех территориях Москвы, непосредственно не примыкающих к автотрассам, состояние воздуха соответствует нормативам. Это не зависит от административного района города», — пояснили в пресс-службе.

Существенному снижению загрязнения воздуха на жилых территориях Москвы способствовали меры по модернизации теплоэнергетических объектов, нефтеперерабатывающего завода и других предприятий города.

В то же время в ДПиООС отметили, что в Москве, как и в других крупных городах мира, основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух является автотранспорт (более 90%). Но загрязнение воздуха от транспортных потоков локализовано в непосредственной близости от автотрасс, зона влияния составляет до 30 метров.

«Анализ нами данных автоматических станций контроля загрязнения воздуха в Москве, расположенных вблизи автотрасс, показал, что сходные по интенсивности транспортных потоков автотрассы формируют примерно равнозначные уровни загрязнения воздуха», — рассказали в департаменте.

Соответственно, как считают в ДПиООС, нет никаких методических предпосылок для утверждения о существенном различии загрязнения воздуха от автотрасс в разрезе административных границ районов города Москвы.

«Говорить о влиянии автотрассы на территорию всего района некорректно, поскольку выбросы от автомагистрали (приземного источника) ограничивается первым эшелоном застройки», — подчеркнули в департаменте.

Кроме того, для всех загрязняющих веществ характерна высокая пространственная изменчивость. На протяжении нескольких сот метров уровни загрязнения могут существенно отличаться.

Таким образом, как отмечают в ДПиООС, деление районов Москвы в пределах их административных границ на «чистые» и «грязные» не является обоснованным, поскольку загрязнение воздуха от автотранспорта и большинства промышленных предприятий носит локальный характер и, как правило, концентрируется в непосредственной близости от источников, а горячие и высокие выбросы ТЭЦ воздействуют на все территории города.

Стоит отметить, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице не является постоянным в течение суток. Насколько меняются показатели загрязнения воздуха и соответствуют ли значения нормативам в конкретном районе, жители могут узнать на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

«Экологическая революция»: как Москва решает автомобильный вопрос>>