РИАМО - 25 авг. Столица готова к проведению муниципальных выборов в единый день голосования, который состоится 13 сентября, Мосгоризбирком ведет ежедневную работу по их подготовке, сообщил председатель комиссии Юрий Ермолов.

«У нас работа ведется ежедневно. В целом городская Избирательная комиссия видит готовность к проведению этих выборов. Мы планируем на этой и следующей неделе пригласить председателей ТИКов, на которых возложены полномочия избирательных комиссий», - сказал Ермолов на заседании Общественного штаба по наблюдению за довыборами депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино.

Он добавил, что на всех избирательных участках будут соблюдаться требования безопасности Роспотребнадзора, а сами территории будут продезинфицированы.

В столице 13 сентября пройдут довыборы муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинский.