РИАМО - 25 авг. Росздравнадзор по Москве и Подмосковью аннулировал лицензию столичной клиники, где беременной пациентке своевременно не сообщили о жизнеугрожающих осложнениях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступили сведения о том, что в государственную медорганизацию госпитализирована беременная пациентка с диагнозом «преэклампсия тяжелой степени». Имелась серьезная угроза жизни как матери, так и ребенка.

«Все 39 недель беременности пациентка наблюдалась в ООО «Восток-мед». Территориальным органом установлено, что сотрудниками клиники не был проведен ряд необходимых диагностических мероприятий, благодаря которым госпитализации в тяжелом состоянии можно было избежать», - говорится в сообщении.

Пациентку не направили на пренатальный скрининг для формирования групп риска по хромосомным нарушениям и врожденным аномалиям у плода.

Организация ООО «Восток-мед» уклонялась от проверочных мероприятий. Суд аннулировал лицензию ООО «Восток-мед».