РИАМО - 25 авг. Транспортная ассоциация Московской агломерации предложила разрешить в столице автомобилям такси ездить по всем выделенных полосам для общественного транспорта, следует из открытого письма организации на имя заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

На сегодняшний день в столице автомобили такси могут ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, кроме случаев, если полоса оборудована знаком 3.1 «Въезд запрещен» (он расположен на ряде «выделенок»).

«Чтобы обеспечить комфорт для нескольких сотен тысяч пассажиров такси в сутки, а также сделать этот вид транспорта популярным и среди гостей столицы, и туристов, просим вас, уважаемый Максим Станиславович, рассмотреть возможность перевода всех выделенных полос в городе Москве на ежедневный режим работы с допуском на них автомобилей такси», — говорится в письме.

В ассоциации отметили, что в выходные дни в столице скоро трафик будет такой же, как и в будни. Поэтому в приоритете движения машин такси возникнут проблемы.

Кроме того, в письме отмечается, что выделенные полосы позитивно влияют на безопасность движения машин такси, водители которых не нарушают ПДД.

В состав ассоциации входят свыше 40 таксомоторных компаний. По городу такси совершают свыше 900 тысяч поездок каждый день.

В мае с подобной просьбой к властям города уже обращалось сообщество Probok.net.