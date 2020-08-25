РИАМО - 25 авг. 194 нарушения в содержании наземных частей теплотрасс устранили в подмосковных муниципалитетах с начала лета, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

С начала летнего периода и до окончания отопительного сезона сотрудники ведомства проводят операцию «Теплотрасса», контролируя соблюдение норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

«Уже проверено более тысячи объектов, выявлено 194 нарушения. Наибольшее количество в Балашихе – 25, Луховицах – 20, Клину – 19, Орехово-Зуевском городском округе – 15, Зарайске – 13, Коломенском городском округе – 11», – уточняется в сообщении.

По всем выявленным нарушениям выданы предписания, сроки исполнения которых находятся на контроле.