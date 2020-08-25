РИАМО - 25 авг. На западе Москвы 17-летний подросток погиб, упав с высоты 16-го этажа многоквартирного дома, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Подросток в сопровождении взрослого и еще одного несовершеннолетнего проникли на крышу дома на проспекте Вернадского. С собой у компании были алкогольные напитки. Примерно в 6 часов утра 25 августа подросток упал с высоты 16 этажа, от полученных травм он скончался», – уточняется в сообщении.

Во время проведения проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, проверят сотрудников УК, которые обеспечивали контроль за доступом посторонних лиц на крышу дома.

По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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