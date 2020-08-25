РИАМО - 25 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 143 случая заражения Covid-19, при этом ни одного случая не зафиксировали в 22 городских округах, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки 20 новых случаев заражения выявлено в Одинцовском городском округе, 11 – в Лобне, девять – в Щелкове, семь – в Воскресенске.

По шесть случаев заражения выявили в Химках, а также Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах. По пять случаев – в Балашихе и Долгопрудном. По четыре заразившихся за сутки выявлено в Дмитровском городском округе, Реутове, Луховицах, Люберцах и Мытищах.

По трое зараженных выявили в Коломенском, Пушкинском, Талдомском и Раменском округах, Жуковском, Котельниках, Ленинском округе и Шаховской. По два случая инфицирования выявлено в Домодедове, Дубне, Шатуре, Электростали и Орехово-Зуевском городском округе.

По одному случаю заражения коронавирусом зарегистрировано в Богородском, Рузском и Волоколамском округах, Бронницах, Егорьевске, Ивантеевке, Кашире, Клину, Королеве, Красногорске, Подольске, Серпухове, Солнечногорске и Чехове.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки Дзержинском, Власихе, Зарайске, Звездном городке, Истре, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Можайском городском округе, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных прудах, Ступине, Фрязине, Черноголовке и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 67 308 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии умер 1171 человек, выздоровели и выписались 50 738 пациентов.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице снизилось число выявляемых новых случаев коронавируса за неделю. 7,1% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 696 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 681.

- Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804.

- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.