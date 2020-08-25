РИАМО - 25 авг. Новый учебный год традиционно начнется в России 1 сентября, переносов не планируется, сообщает ТАСС.

В Минпросвещения прокомментировали предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о переносе начала школьных занятий на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку Covid-19.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что перенос начала учебного года в стране может вызвать рост социального напряжения, ведь множество россиян ждут возвращения детей в школы.

Профильными ведомствами даны рекомендации регионам по всем необходимым мерам предосторожности из-за коронавируса. Информация о начале нового учебного года также доведена до педагогов и родителей.

В школах появятся новые правила: на входе будет у всех проверяться температура, а сотрудники учреждений образования будут носить маски.