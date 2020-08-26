Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области в своей работе активно используют современные виды техники и различные системы, которые помогают оперативно ликвидировать возгорания и незаменимы в поиске потерявшихся в лесах. Глава ведомства Елена Казимир рассказала РИАМО о тушении и предупреждении пожаров, технологии восстановления лесов и поиске заблудившихся людей.

Борьба с пожарами

– Новые помощники в борьбе с лесными пожарами – беспилотники. Сколько их сейчас в распоряжении Комитета?

– На сегодняшний день у нас 50 беспилотников: 29 единиц находятся в подведомственном учреждении «Центрлесхоз» и 21 единица используется в «Мособллесе». Мы активно начали использовать беспилотники на территории Московской области для охраны лесных массивов. Прежде всего это направление пожарной безопасности, с их помощью мы обнаруживаем возгорания, особенно если это труднодоступные места, рассчитываем площадь, пройденную огнем, можем предсказать развитие событий – куда пойдет пожар и принять меры. Также в нашем распоряжении есть два беспилотника с тепловизором. Эта технология позволяет обнаружить пожары на торфяниках. Визуально их заметить почти невозможно, но тепловизор позволяет нам определить, что очаг есть и мы своевременно принимаем необходимые меры по недопущению возникновения пожара.

– Какая техника, кроме беспилотников, используется специалистами Комитета при охране леса?

– В нашем распоряжении 27 лесопожарных станций, в состав которых входит 522 единицы техники. Из них 387 единиц – это лесопожарная техника и 135 – лесохозяйственная. Лесопожарная техника непосредственно используется при ликвидации пожара, выезжает на точки возгорания.

– Сколько пожаров удалось ликвидировать с начала 2020 года?

– С начала года в лесах Подмосковья возникло 164 пожара на общей площади 410 гектаров. Все они были ликвидированы на малых площадях в день обнаружения. Возвращаясь опять к беспилотникам – с их помощью было выявлено 303 возгорания, но не все эти возгорания были на землях лесного фонда, либо это могли быть обычные дачники с шашлыками.

Наша система мониторинга пожароопасной обстановки предполагает несколько уровней обнаружения и ликвидации лесных пожаров. У нас идет обнаружение с помощью авиапатрулирования, наземного патрулирования, космического и видеомониторинга. На мой взгляд наиболее эффективные методы – авиапатрулирование и видеомониторинг. Данные способы позволяют обнаруживать небольшие точки, очаги, когда площадь возгорания составляет от одной до трех соток, так как с высоты хорошая видимость, есть возможность сделать подлет к точке и определить действительно ли это пожар при авиамониторинге, а видеокамеры позволяют в онлайн режиме просматривать всю территорию лесного фонда на появление дымов, оперативно передать информацию в районную диспетчерскую службу, после чего на тушение выезжают расчетные силы.

– Если говорить о пожарах, то что чаще становится причиной возгорания – природный или человеческий фактор?

– Основная причина пожаров – это, конечно же, человеческий фактор, несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности в лесах. Люди приходят в лес, жарят шашлыки, оставляют за собой угли, мусор, кидают спички, не понимая, насколько это опасно и как быстро распространяется огонь, особенно в весенний период, когда в лесах еще не взошла зеленая трава и очень много сухой подстилки. Ветра разносят пожар молниеносно – от одной брошенной спички мы можем получить десять гектаров выжженной территории. Безграмотность людей и безответственное отношение к элементарным правилам приводят к подобным катастрофическим последствиям.

– Повлияла ли пандемия коронавируса на количество лесных пожаров? И стоит ли их еще опасаться в этом году?

– С одной стороны, мы думали, что из-за пандемии пожаров станет меньше, так как большая часть жителей была дома, с другой – те безответственные люди, которые не соблюдали меры по самоизоляции, все равно шли в лес, к сожалению не совсем адекватно и прилично вели себя в лесах, отсюда и последствия. Мы фиксировали небольшое увеличение числа пожаров за первые два месяца (март и апрель) по сравнению с прошлым годом.

В целом мы по максимуму принимаем меры по патрулированию, ведем разъяснительные беседы с жителями по вопросам того, как надо вести себя в лесу. Активно информируем с помощью видеороликов и информлистков. К тому же граждане, которые проживают рядом с лесом, стараются следить за ситуацией, за что мы им очень благодарны. Сейчас в лесах есть зеленая трава, эффективно работает наша четырехуровневая система мониторинга, спасибо и погодным условиям в виде дождей, так что будем надеяться, что большое количество пожаров нас не настигнет в этом году и все будет в рамках ожидаемой нормы.

– А на саму работу Комитета лесного хозяйства коронавирус как-то повлиял?

– В основном Комитет во время пандемии коронавируса работал в штатном режиме, сотрудники оказывали те же услуги, проводили все необходимые мероприятия, естественно с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Мы не останавливали ни на один день борьбу с лесными пожарами, проводили лесовосстановление, санитарно-оздоровительные мероприятия. Конечно, у нас не было массовых мероприятий по посадке лесов с участием населения, но сотрудники комитета и подведомственных организаций выходили на делянки и сажали лес своими силами.

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Потерявшиеся в лесах

– Из-за своих богатств леса Подмосковья становятся очень популярными среди населения, и люди все активнее ходят туда за ягодами и грибами. Много ли людей теряется в лесу и почему?

– С начала 2020 года нам поступило 545 обращений с сообщением «Заблудился в лесу». Только за первые 17 дней августа в системе появилось 92 обращения. Чаще всего это граждане старше 50 лет. Люди уходят в лес, не думая о мерах безопасности, о том, что с собой необходимо взять мобильный телефон, надеть одежду по сезону, максимально удобную обувь, возможно взять лекарства и воду.

К огромному сожалению, не все вернулись домой. Хочу напомнить гражданам о том, чтобы они заранее прорабатывали свой маршрут и внимательно относились к походам в лес. Нельзя забывать про воду, спички, заряженный телефон, нужно проинформировать близких людей о том, куда вы направляетесь. Многие люди, приходя в лес, теряют ориентацию и не знают, куда идти. Главное не паниковать! Многим помогают знания из школьных уроков по основам безопасности жизнедеятельности.

– В начале 2020 года в лесах Московской области стали устанавливать лавки-навигаторы. Насколько этот проект оказался эффективен и как его восприняли люди?

– Лавки-навигаторы помогают людям сориентироваться в лесу. На них указано направление движения, также человек может присесть, отдохнуть. Мы недавно выезжали в лесничества, осматривали лавочки, и было предложено кроме знаков направления писать на указателях сколько осталось километров до выхода из леса, чтобы человек понимал, какое расстояние ему необходимо преодолеть до дороги.

Население весьма позитивно восприняло этот проект, мы получаем много благодарностей от жителей. Не стоит забывать и про то, что сами лавки сделаны с большой любовью и заботой, каждая лавочка уникальна, а в качестве материала используются ветровальные деревья и подручные материалы.

У меня огромная просьба к жителям – бережно относиться к лавочкам навигаторам. Они могут спасти чью-то жизнь!

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Восстановление леса

– Комитет уделяет особое внимание восстановлению лесных массивов. Как это происходит? Что представляет из себя процесс лесовосстановления?

– Лесовосстановление – это комплекс мероприятий. Мы подготавливаем почву на площадях, на которых ранее осуществлялась санитарная рубка. Это не быстрый процесс, от одного до второго этапа может пройти год. К примеру, если мы готовим почву в 2020 году, то только в 2021-м высадим молодые культуры.

– В каком объеме лесовосстановительные работы проводились в этом году? Какие позитивные результаты можете назвать за последние годы?

– В 2020 году на территории Московской области будет проведено лесовосстановление на площади 2,5 тысячи гектаров. Всего будет посажено около 9 миллионов сеянцев и саженцев хвойных и твердолиственных пород. Всего за последние годы восстановлено более 40 тысяч гектаров и высажено более 150 миллионов деревьев. За счет содействия естественных процессов лесовосстановления нам удалось восстановить более 9 тысяч гектаров земли.

Также сейчас активно реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». За два года мы смогли достигнуть хороших успехов. В 2019 году нам удалось восстановить 46% лесов при годовом плане в 41%. Лесовосстановление выполнено на площади в 3,1 тысячи гектаров. Количество выращенного посадочного материала лесных растений составляет более 16 миллионов штук. Вы только представьте эту цифру! Но у нас хорошая тенденция – последние годы мы высаживаем больше, чем рубим. Лесовосстановление мы проводим молодыми сеянцами, которым два-три года. Но, к сожалению, лесные культуры не растут так быстро, как нам хотелось бы. И населению нужно отнестись к этому с понимаем.

В рамках недавней поездки по городскому округу Истра мы заехали на участок, лесовосстановление на котором было проведено в 2013 году. Так культуры там высотой уже более 2, 5 метров! Очень дорого видеть такой результат своих трудов.

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Акция по посадке и передовые системы

– Будут ли проводиться акции по посадке деревьев в ближайшее время, и если да, то в каком формате?

– Акция по посадке деревьев в этом году будет длиться почти весь сентябрь. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации она не будет массовой. Мы будем сажать деревья своими силами без привлечения общественности, но запланированные объемы будут выполнены. Площадки уже определены, в скором времени они появятся на сайте rgis.mosreg.ru. Если у населения будет желание, то небольшими группами и при соблюдении всех необходимых требований они могут прийти и посадить культуры, предварительно созвонившись с лесничеством.

– Судя по статистике, Комитет проводит эффективную и успешную работу в направлении охраны лесных массивов. Перенимают ли этот опыт другие регионы?

– На прошлой неделе закончилась проверка нашей работы со стороны Федерального агентства лесного хозяйства. Среди проверяющих были представители из различных субъектов нашей страны. Их очень впечатлили наши системы: РГИС - геопортал Подмосковья, «Добродел» и иные платформы. Мы оцифровали материалы лесоустройства, границы земельно-лесного фонда залиты в региональную геоинформационную систему, которая находится в свободном доступе. Очень большое количество услуг у нас переведено в «цифру». Мы стараемся быть максимально открытыми, такой оцифровки данных в свободном доступе пока нет ни в одном регионе.

В службе Московской области стоит и одна из передовых систем – это региональная диспетчерская служба (РДС). Она осуществляет мониторинг лесных пожаров с помощью видеокамер, которые покрывают 100% лесного фонда, мы интегрированы с системой 112 МЧС и принимаем вызовы о потерявшихся в лесах Подмосковья, помимо этого РДС интегрирована с ГЛОНАСС. Таким образом система выстаивает кратчайший путь для техники, которая выехала на место пожара. И еще многое другое! И самое главное – мы постоянно развиваемся и стараемся идти в ногу со временем.

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