РИАМО - 25 авг. Для поддержания красоты лица следует увлажнять лицо, также возможно и использование уколов-инъекций, рассказала врач-дерматолог Светлана Жабоева.

Морщины появляются из-за нерационального питания, неправильного ухода, стресса и эмоциональных перегрузок. Но чаще всего их формирует мимика.

«Основополагающая причина морщин – это мимика. Даже у детей, которые хмурятся и улыбаются, образуются заломы, но морщины не остаются. Это объясняется тем, что в молодости резервы кожи не дают морщинам образовываться», – сказал Жабоева в интервью радио Sputnik.

У большинства людей первые признаки старения на лице появляются в 25-30 лет.

«Надо максимально увлажнять кожу. Мимика есть у всех, но морщины образуются в разном возрасте. Чем более увлажненная и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы», – добавила Жабоева.

Также врач посоветовал делать инъекционные процедуры. Такие инъекции можно проводить и в молодом возрасте с целью профилактики появления морщин.