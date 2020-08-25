РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Жителям подмосковных Люберец рассказали, как быстро получить справку для зачисления ребенка в школу или детский сад, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организацию тестирования педагогов на коронавирус и совместную работу учреждений здравоохранения и образования накануне нового учебного года обсудили участники межведомственного совещания в Люберцах.

«Родителям, чьи дети зачислены в первый класс или детский сад, необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации для оформления медкарты на ребенка. В поликлинике работает кабинет «Справка в один шаг», - сказала первый заместитель главы администрации городского округа Ирина Назарьева.

Она уточнила, что этот кабинет работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 15:00.

Также на совещании сообщили о выдаче справок детям, которые посещали образовательные организации в 2019-2020 учебном году.

«В предстоящем учебном году воспитанники детских садов получат справку у медработников в дошкольном учреждении. Учащимся школ такая справка не требуется», - отметила Назарьева.

Кроме того, было решено, что педагогические работники пройдут тестирование на коронавирус до 28 августа.