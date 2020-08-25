РИАМО - 25 авг. Из бюджета Московской области за 2017-2019 годы было выделено свыше 260 миллионов рублей для поддержки сыроваров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Эффективной мерой поддержки малых предприятий, занимающихся молочным животноводством, является грантовая поддержка производителей сыра. Гранты на поддержку сыроваров предоставляются только в Московской области и только за счет регионального бюджета», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что в 2017 году впервые не только в Подмосковье, но и в России провели региональные конкурсы по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, которые производят сыры.

«На эти деньги сыроделы отремонтировали, реконструировали и приобрели более 10 современных модульных сыроварен, закупили современное оборудование и технику для переработки молока, производства, хранения и сбыта сыров», - добавил министр.

Сыровары смогли получить гранты, максимальный размер которых был около 35 миллионов рублей. Грант не превышал 60% от затрат по плану развития предприятия, а 40% фермер обеспечивал за счет собственных средств.

Разин подчеркнул, что региональным фермерам, которые развивают производства сыров, было предоставлено 11 грантов. С их помощью сыровары увеличат мощности производства, они будут делать свыше 4 тысяч килограммов сыра в сутки.

Ранее министр сообщал, что Подмосковье может стать лидером в стране по производству сыров к концу 2021 года.